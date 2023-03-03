Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.03 $/bbl +/- WTI 78.16 +0.47 Brent 84.75 +0.44

Внешняя политика 03.03.2023 15:17

Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране

Иран предложил Азербайджану направить группы экспертов в Тегеран и Баку для ускорения завершения разбирательства по делу террористическом вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января текущего года, в ходе которого был убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще два ее сотрудника получили ранения.

Соответствующее предложение озвучил замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Махди Сафари в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, пишут иранские СМИ.

По их данным, в ходе встречи Сафари «представил отчет о последних событиях по делу» и «обратился к властям Азербайджана с просьбой направить группы соответствующих экспертов из двух стран в Тегеран и Баку» для ускорения завершения разбирательства.

МИД Азербайджана ранее сообщал, что на встрече с Сафари министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов заявил, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание.

Байрамов отметил важность выявления виновных, «организаторов и заказчиков вероломного нападения на посольство Азербайджана в Иране и их соответствующего наказания», говорилось в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов отметил, что «детали теракта и видеозапись тщательно изучаются азербайджанской стороной, следствие по делу продолжается», добавив, что «Ирану необходимо ответить на ряд вопросов азербайджанской стороны», связанных с инцидентом.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


ВТС России и Ирана осуществляется в соответствии с международными обязательствами РФ - МИД Байрамов заявил о важности наказания виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране Глава МИД Ирана получил от США послание с готовностью работать над достижением договоренности по ядерной сделке Глава МИД Франции призвала не ослаблять давление на Иран в связи с репрессиями в стране Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было спланированным терактом – МИД Глава МИД Азербайджана навестил раненных при нападении на посольство в Тегеране Иран стремиться помешать принятию рядом организаций заявлений с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране – МИД МИД Азербайджана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Иран Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень" Тегеран предлагает Баку совместно расследовать нападение на посольство Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az