Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране

Иран предложил Азербайджану направить группы экспертов в Тегеран и Баку для ускорения завершения разбирательства по делу террористическом вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января текущего года, в ходе которого был убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще два ее сотрудника получили ранения.

Соответствующее предложение озвучил замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Махди Сафари в Баку на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, пишут иранские СМИ.

По их данным, в ходе встречи Сафари «представил отчет о последних событиях по делу» и «обратился к властям Азербайджана с просьбой направить группы соответствующих экспертов из двух стран в Тегеран и Баку» для ускорения завершения разбирательства.

МИД Азербайджана ранее сообщал, что на встрече с Сафари министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов заявил, что виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание.

Байрамов отметил важность выявления виновных, «организаторов и заказчиков вероломного нападения на посольство Азербайджана в Иране и их соответствующего наказания», говорилось в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов отметил, что «детали теракта и видеозапись тщательно изучаются азербайджанской стороной, следствие по делу продолжается», добавив, что «Ирану необходимо ответить на ряд вопросов азербайджанской стороны», связанных с инцидентом.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Керимов