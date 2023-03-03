Минцифры планирует к 2025г обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана

Скорость широкополосного интернета в Азербайджане за 2022 году увеличилась на 50%, сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

«В результате инвестиций в обновление интернет-инфраструктуры в нашей стране, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета увеличилась на 50% - на 1 января 2023 года составила 26,3 Мбит/с против 17,5 Мбит/с на 1 января 2022 года», - написал Набиев в Twitter.

Он отметил, что «продолжается работа по обеспечению до конца 2024 года доступа к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана».

Н.Аббасова