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Транспорт и связь 03.03.2023 16:09

Минцифры планирует к 2025г обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана

Скорость широкополосного интернета в Азербайджане за 2022 году увеличилась на 50%, сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

«В результате инвестиций в обновление интернет-инфраструктуры в нашей стране, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета увеличилась на 50% - на 1 января 2023 года составила 26,3 Мбит/с против 17,5 Мбит/с на 1 января 2022 года», - написал Набиев в Twitter.

Он отметил, что «продолжается работа по обеспечению до конца 2024 года доступа к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана».

Н.Аббасова

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Тэги: ИНТЕРНЕТ, ШИРОКОПОЛОСНЫЙ, СКОРОСТЬ

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