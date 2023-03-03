Минцифры планирует к 2025г обеспечить доступ к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана

Скорость широкополосного интернета в Азербайджане за 2022 году увеличилась на 50%, сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
«В результате инвестиций в обновление интернет-инфраструктуры в нашей стране, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета увеличилась на 50% - на 1 января 2023 года составила 26,3 Мбит/с против 17,5 Мбит/с на 1 января 2022 года», - написал Набиев в Twitter.
Он отметил, что «продолжается работа по обеспечению до конца 2024 года доступа к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах Азербайджана».
Н.Аббасова
Баку и Сеул планируют провести заседание МПК в 2023г – Гасанов
Алиев соболезнует Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции
Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране
В Азербайджане выявлено 20 новых случаев COVID-19
Азербайджан в марте будет представлен на туристической выставке в Москве
Самолет Virgin Atlantic, следовавший по маршруту Лондон-Исламабад, совершил экстренную посадку в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты
В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна