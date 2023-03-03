Алиев соболезнует Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Греции Катерине Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции.
"Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса. В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
Как сообщалось ранее, более 40 человек погибли 28 февраля в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции. Трагедия произошла во вторник незадолго до полуночи. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, на скорости столкнулся лоб-в-лоб с товарным, который по невыясненной причине оказался на том же пути.
Р.Керимов
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