Алиев соболезнует Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Греции Катерине Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции.

"Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирского и грузового поездов близ города Лариса. В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Греции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, более 40 человек погибли 28 февраля в результате столкновения пассажирского и грузового составов на севере Греции. Трагедия произошла во вторник незадолго до полуночи. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, на скорости столкнулся лоб-в-лоб с товарным, который по невыясненной причине оказался на том же пути.

Р.Керимов