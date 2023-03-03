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Транспорт и связь 03.03.2023 16:55

ASCO разместило дебютные облигации на $100 млн, спрос составил почти $114 млн

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) в пятницу осуществило дебютное размещение на внутреннем рынке Азербайджана пятилетних облигаций на $100 млн.

Размещение было осуществлено на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ).

По данным БФБ, в ходе подписки 125 инвесторов подали 126 заявок на общую сумму $113 млн 997 тыс.

По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций – на $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность по облигациям составляет 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться раз в полгода.

Глава ASCO Рауф Велиев ранее заявил, что средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.

Р.Ахмедов

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Тэги: ASCO, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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