ASCO разместило дебютные облигации на $100 млн, спрос составил почти $114 млн

ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) в пятницу осуществило дебютное размещение на внутреннем рынке Азербайджана пятилетних облигаций на $100 млн.
Размещение было осуществлено на площадке Бакинской фондовой биржи (БФБ).
По данным БФБ, в ходе подписки 125 инвесторов подали 126 заявок на общую сумму $113 млн 997 тыс.
По итогам аукциона был размещен весь объем облигаций – на $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Доходность по облигациям составляет 6% годовых, купонная выплата будет осуществляться раз в полгода.
Глава ASCO Рауф Велиев ранее заявил, что средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на расширение деятельности ASCO за пределами Каспийского моря и на закупку более крупных судов нового типа (Alfamax, Handysize и др.) для использования в международных водах.
Р.Ахмедов
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