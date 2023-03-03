Судостроительные заводы Азербайджана и Туркменистана обсуждают перспективы сотрудничества в области судостроения

Делегация Бакинского судостроительного завода в рамках визита в Туркменистан провела в городе Туркменбаши встречу с представителями Судостроительного и судоремонтного завода «Балкан». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на туркменские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили возможности налаживания двустороннего сотрудничества, ознакомились с возможностями обоих предприятий. В рамках достигнутой договоренности Бакинский судостроительный завод направит туркменской стороне конкретные предложения по направлениям дальнейшего сотрудничества для налаживания взаимодействия в области судостроения. Х.Насирзаде

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