Судостроительные заводы Азербайджана и Туркменистана обсуждают перспективы сотрудничества в области судостроения

Делегация Бакинского судостроительного завода в рамках визита в Туркменистан провела в городе Туркменбаши встречу с представителями Судостроительного и судоремонтного завода «Балкан».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на туркменские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили возможности налаживания двустороннего сотрудничества, ознакомились с возможностями обоих предприятий.
В рамках достигнутой договоренности Бакинский судостроительный завод направит туркменской стороне конкретные предложения по направлениям дальнейшего сотрудничества для налаживания взаимодействия в области судостроения.
Х.Насирзаде
Баку и Сеул планируют провести заседание МПК в 2023г – Гасанов
Алиев соболезнует Сакелларопулу в связи с гибелью людей при столкновении пассажирского и грузового составов на севере Греции
Сафари представил Байрамову отчет о ходе расследования террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране
В Азербайджане выявлено 20 новых случаев COVID-19
Азербайджан в марте будет представлен на туристической выставке в Москве
Самолет Virgin Atlantic, следовавший по маршруту Лондон-Исламабад, совершил экстренную посадку в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Турецкая оппозиция не смогла договориться об общем кандидате в президенты
В здании Главного суда Черногории произошел взрыв: один человек погиб, пятеро ранены
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна