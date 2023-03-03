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Внешняя политика 03.03.2023 17:19

Баку и Сеул планируют провести заседание МПК в 2023г – Гасанов

Посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов сообщил о планах Баку и Сеула провести в 2023 году третье заседание совместной межправительственной комиссии (МПК).

«Следующее заседание совместной (азербайджано-южнокорейской межправительственной – ИФ) комиссии планируется провести в ближайшие месяцы», - заявил Гасанов в интервью The Korea Post, опубликованном в пятницу.

По его словам, Азербайджан является крупнейшим и наиболее значимым торгово-экономическим партнером Южной Кореи на Южном Кавказе, «обе страны поддерживают динамичные торгово-экономические отношения».

Дипломат отметил, что товарооборот Азербайджана и Южной Кореи за последний год вырос на 18,2%, при этом Баку нарастил экспорт в 3,5 раза, Сеул – на 18,1%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года назначил Гасанова новым послом страны в Южной Корее.

Азербайджано-южнокорейская межправительственная комиссия была создана в 2015 году. В последний раз ее заседание проводилось 6 февраля 2020 года в Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель министра цифрового развития и транспорта.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ЮЖКОРЕЯ, МПК


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