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АПК 03.03.2023 18:54

Украина с начала текущего сельхозгода экспортировала 32,5 млн т зерновых

Украина с начала 2022/2023 сельскохозяйственного года (июль-июнь) и по состоянию на 3 марта экспортировала 32,54 млн тонн зерновых культур, сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Экспорт зерновых в текущем сельхозгоду снизился на 24,4% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего сельхозгода, когда объем поставок составил 43,02 млн тонн.

По данным ведомства, с начала текущего сельхозгода Украина экспортировала 18,8 млн тонн кукурузы (снижение на 1%), 11,38 млн тонн пшеницы (снижение в 1,6 раза), 2,06 млн тонн ячменя (снижение в 2,7 раза), 16,1 тыс. тонн ржи (снижение в 10 раз), а также 100,5 тыс. тонн муки (рост на 47,8%).

Отмечается, что с начала марта Украина экспортировано 247 тыс. тонн зерновых, в том числе 198 тыс. тонн кукурузы, 43 тыс. тонн пшеницы, 5 тыс. тонн ячменя, а также 1,6 тыс. тонн муки.

По данным министерства, за текущую неделю (27 февраля - 3 марта) на внешние рынки поставлялось в среднем 190 тыс. тонн зерновых в сутки, 20-27 февраля - 192,9 тыс. тонн в сутки, 13-20 февраля - 165,7 тыс. тонн в сутки, 3-13 февраля - 170,7 тыс. тонн в сутки, за 27 января - 3 февраля - 209,4 тыс. тонн в сутки, 20-27 января - 121,1 тыс. тонн в сутки.

Как сообщалось, в 2021/2022 сельхозгоду Украина экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% больше, чем в предыдущем сезоне. За рубеж было поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (рост на 12,6%), 23,54 млн тонн кукурузы (рост на 1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (рост на 35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (снижение на 44,1%).

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНОВЫЕ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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