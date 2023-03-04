В Белом доме заявили, что Китай не снял с повестки возможность поставок оружия России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Белого дома Джон Кирби заявил, что Китай не снял с повестки дня вопрос возможности поставок России летальных вооружений для использования в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.
"Мы не думаем, что они [Китай] сняли это с повестки дня", - сказал Кирби.
При этом, по его словам, администрация Соединенных Штатов по-прежнему не считают, что китайские власти "приняли решение" в этом направлении.
27 февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла, что Пекин не потерпит угроз и давления со стороны США на китайско-российские отношения по обвинению, что армия России якобы оснащается китайским вооружением.
В.Алиев
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