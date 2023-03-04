Сеул готовится к отражению атак КНДР в ответ на американо-южнокорейские учения

Вооруженные силы Южной Кореи в связи с проведением совместных с США весенних военных учений готовятся к противодействию возможным северокорейским актам, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

В частности, по словам военного источника, Юг готов к артиллерийскому обстрелу "буферных зон" на Севере если Пхеньян нарушит межкорейское соглашение о снижении военной напряженности от 2018 года, и откроет огонь по "буферным зонам" Юга.

Упомянутое соглашение призывает к прекращению всей враждебной военной деятельности между двумя Кореями. Оно было подписано после встречи в 2018 году бывшего тогда президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Северная Корея, как ожидается, выразит решительный протест против учений. Пхеньян предупредил, что Сеул и Вашингтон столкнутся с "беспрецедентно" сильным противодействием, если будут продвигать планы совместных учений в этом году. КНДР расценивает их как подготовку к агрессивной войне.