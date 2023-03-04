Два сухогруза переправят украинское продовольствие в Китай и Италию

Из украинских портов в пятницу вышли два сухогруза с примерно 80 тыс. тонн кукурузы и подсолнечного масла, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
По данным СКЦ, судно Arsland доставит 15 750 тонн подсолнечного масла в Италию, судно The Strong перевезет в Китай 64 867 тонн кукурузы.
Еще пять сухогрузов направляются по морскому гуманитарному коридору в порты Украины, говорится в сообщении.
"Общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 22 958 948 тонн. Общее число согласованных передвижений судов - 1552", - резюмировали в СКЦ.
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