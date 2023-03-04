В Молдове заявили, что не видят угрозы безопасности со стороны Тирасполя, но готовы к ней

Посол Молдовы в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что Приднестровье не представляет собой угрозу безопасности страны. Заявление было сделано в эфире телеканала Euronews Romania.

"Мы следим за ситуацией в приднестровском регионе, и мы не видим ничего особенного из того, что было несколько месяцев назад. Мы не видим непосредственных рисков для нашей безопасности на правом берегу, не видим мобилизации сил для тревоги", - заявил дипломат и отметил, что несмотря на то, что в Кишеневе не видят рисков со стороны Тирасполя, "готовятся к любому сценарию".

В настоящий момент, по словам Кирилэ, стороны поддерживают диалог в рамках рабочих групп. Дипломат выразил убежденность в том, что население и предприниматели Приднестровья прикладывают усилия во избежание эскалации напряжения.

В.Алиев