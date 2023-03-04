В Баку совершено вооруженное нападение на супермаркет, есть погибший и раненные

В Баку совершено вооруженное нападение на один из супермаркетов на территории Хатаинского района, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генпрокуратуры, районного отдела криминалистики и прокуратуры.

Прокуратура ведет расследование по факту, будет предоставлена дополнительная информация.

Азербайджанские СМИ сообщают об одном погибшем сотруднике полиции и двух раненных в результате нападения.

В.Алиев