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Происшествия 04.03.2023 13:27

В Баку совершено вооруженное нападение на супермаркет, есть погибший и раненные

В Баку совершено вооруженное нападение на один из супермаркетов на территории Хатаинского района, говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники следственного управления Генпрокуратуры, районного отдела криминалистики и прокуратуры.

Прокуратура ведет расследование по факту, будет предоставлена дополнительная информация.

Азербайджанские СМИ сообщают об одном погибшем сотруднике полиции и двух раненных в результате нападения.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАПАДЕНИЕ, СУПЕРМАРКЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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