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Дальнее зарубежье 04.03.2023 14:25

Глава МАГАТЭ считает недопустимым, чтобы ядерные объекты становились целями для военных ударов

Ядерные объекты не могут становиться мишенями для ударов, заявил в субботу в Тегеране глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Любое нападение на ядерный объект незаконно", - приводит его слова иранский телеканал Press TV, отмечая, что ранее угрозы нанесении таких ударов по иранским объектам звучали из США и Израиля.

Глава МАГАТЭ прибыл в Иран накануне вечером. Он провел встречи с главой иранского Агентства по ядерной энергии Мохаммадом Эслами, а также с группой иранских ученых-ядерщиков. Это четвертый визит Гросси в Иран с тех пор, как в декабре 2019 года он возглавил агентство. Визит проходит в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое намечено на понедельник.

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Тэги: МАГАТЭ, АТОМ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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