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Дальнее зарубежье 04.03.2023 15:24

Зеленский встретился с главой Европарламента Метсолой во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой, сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Он опубликовал видео встречи политика и беседы в окружении сотрудников своего офиса.

Зеленский поблагодарил Метсолу за лидерство в поддержке его страны и важные решения, принятые Европарламентом в ситуации с Украиной. В частности, он упомянул о решении Европарламента в марте прошлого года принять резолюцию о необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз.

"Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", - заявил Зеленский.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, МЕТСОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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