АЖД с 18 марта запускает скорый поезд Баку-Габала-Баку

Билеты на скорый пассажирский поезд Баку-Габала-Баку поступили в продажу с 4 марта, сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Скорый пассажирский поезд Баку-Габала-Баку начнет курсировать с 18 марта.
Стоимость проезда в одну сторону составляет 14 манатов для стандартного класса, 31 манат для бизнес-класса и 93 маната для первого класса.
Сообщается, что по маршруту Баку-Габала-Баку, протяженностью 309 км, будет курсировать четырехвагонный двухэтажный скорый пассажирский поезд производства швейцарской компании "Stadler Rail Group". Всего в поезде 364 места, включая стандарт (294), бизнес (61) и первый класс (9).
"Что касается расписания, то поезд будет отправляться из Баку в Габалу каждую субботу в 08:00, а прибывать в пункт назначения в 11:20. По маршруту Габала-Баку поезд будет отправляться каждое воскресенье в 19:00, и прибудет на Бакинский вокзал в 22:20", - сообщает АЖД.
В.Алиев
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