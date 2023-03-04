Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Дальнее зарубежье 04.03.2023 17:04

Германский оружейный концерн ведет переговоры о танковом заводе в Украине

Германский оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью газете Rheinische Post, которое она опубликовала в субботу, 4 марта.

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который выпускал бы до 400 Panther в год. Переговоры с украинским правительством - многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - отметил Паппергер.

Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, считает эксперт. Он полагает, что защитить завод от российских атак с помощью украинских систем противовоздушной обороны "не составит труда".

"Даже если Германия передаст Киеву все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", - добавил Армин Паппергер.

Паппергер ожидает, что война в Украине продлится, "вероятно, еще годы". Западные союзники посылают Киеву достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, "но у украинцев сегодня нет достаточного количества техники, чтобы полностью вернуть свою территорию", - добавил он.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЗАВОД, ТАНКИ


Похожие новости


Партия американских боевых машин Stryker для Украины прибыла в Германию Байден и Шольц подтвердили готовность продолжать поддержку Украины Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая Канцлер Германии упрекнул союзников за позицию по поставкам танков на Украину Глава МВД Германии призвала к более справедливому размещению украинских беженцев в ЕС Нидерланды обвинили Германию в отказе одобрить передачу Leopard 2 Украине Макрон и Шольц заверили Зеленского, что будут продолжать военную помощь Украине Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1 Шольц заявил, что поставка танков Украине не вызовет эскалацию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az