Германский оружейный концерн ведет переговоры о танковом заводе в Украине

Германский оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Об этом генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью газете Rheinische Post, которое она опубликовала в субботу, 4 марта.

"Примерно за 200 млн евро в Украине может быть построен завод Rheinmetall, который выпускал бы до 400 Panther в год. Переговоры с украинским правительством - многообещающие, и я надеюсь, что решение будет принято в ближайшие два месяца", - отметил Паппергер.

Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков, и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке, считает эксперт. Он полагает, что защитить завод от российских атак с помощью украинских систем противовоздушной обороны "не составит труда".

"Даже если Германия передаст Киеву все 300 танков Leopard 2 из запасов бундесвера, их будет слишком мало", - добавил Армин Паппергер.

Паппергер ожидает, что война в Украине продлится, "вероятно, еще годы". Западные союзники посылают Киеву достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, "но у украинцев сегодня нет достаточного количества техники, чтобы полностью вернуть свою территорию", - добавил он.

В.Алиев