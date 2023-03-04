В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 34 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 682, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 20 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 127 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 366 человек (+15 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 189 человек.

За сутки медики провели 1415 тестов на коронавирус против 827 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 531 тыс. 433 теста на COVID-19.

В.Алиев