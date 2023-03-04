В результате пожара на топливном хранилище в Джакарте погибли не менее 18 человек

Не менее 18 человек погибли, несколько десятков получили травмы в результате пожара на топливном хранилище, расположенном на севере Джакарты, продолжаются поиски 16 пропавших без вести, сообщает в субботу Associated Press.

Пожар на объекте индонезийской нефтяной компании "Пертамина", который обеспечивал четверть общего потребления топлива в Индонезии, произошел в ночь на субботу. В его ликвидации принимали участие 260 пожарных и 52 специализированных автомобиля. Ситуация осложнялась тем, что неподалеку от этого хранилища располагается густонаселенный район Джакарты. Около 1,5 тыс. человек пришлось эвакуировать.

По первоначальным данным, пожар произошел во время ливня из-за повреждения трубы в результате удара молнии. Местные жители рассказали, что сначала в воздухе ощущался сильный запах бензина, затем прогремел мощный взрыв.

В руководстве компании "Пертамина" сообщили, что окажут необходимое содействие в выяснении точных причин трагического происшествия.

АР напоминает, что в 2014 году на этом же топливном хранилище также произошел пожар, который охватил не менее 40 домов. Тогда происшествие обошлось без жертв.