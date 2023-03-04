Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку

Генпрокуратура и МВД Азербайджана выступили с совместным заявлением относительно вооруженного инцидента, произошедшего в субботу в одном из гипермаркетов, расположенных в Хатаинском районе Баку.
"В ходе инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Юнибанк" Самир Шейдаев получил различные телесные повреждения в результате обстрела из огнестрельного оружия, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов, умер", - говорится в информации.
Согласно заявлению, инцидент произошел в результате вооруженного нападения на потерпевших при помещении крупной суммы денег в принадлежащий указанному банку банкомат, расположенный в гипермаркете.
Следственным Управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7, (покушение с целью убийства двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, (убийство группой лиц с целью грабежа), 181.3.2 (разбой с целью присвоения имущества в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).
В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, подозреваемых в совершении преступления, говорится в сообщении.
В.Алиев
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