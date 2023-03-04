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Дальнее зарубежье 04.03.2023 20:10

Британские власти готовят законопроект о высылке прибывающих на лодках мигрантов

Британские власти представят законопроект, позволяющий высылать из страны нелегальных мигрантов в Руанду или другое государство, прибывающих через пролив Ла-Манш, пишет газета The Times.

На следующей неделе с законопроектом ознакомят премьер-министр Великобритании Риши Сунак и министр внутренних дел Суэлла Браверман. Согласно документу, страна теперь лишает нелегалов права на рассмотрение их прошений о предоставлении убежища в королевстве.

Отмечается, что правительство Великобритании может столкнуться с юридическими и практическими препятствиями по данному вопросу на фоне опасений, что новый законопроект нарушит Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Законопроект может вызвать критику правозащитников, пишет издание. В связи с этим некоторые из британских политиков высказались за выход Великобритании из Европейской конвенции по правам человека, однако Сунак пока сопротивляется этому. Кроме того, если закон примут, возникнут сложности с местами временного размещения мигрантов, которых будут высылать.

В настоящее время иммиграционные власти страны перегружены запросами о предоставлении убежища от уже прибывших в страну нелегалов, на рассмотрении находятся 160 тыс. прошений.

По данным Sky News, за год число прибывших в Британию через Ла-Манш нелегалов увеличилось на 60%.

В.Алиев

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИГРАНТЫ, ЗАКОН, ВЫСЫЛКА


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