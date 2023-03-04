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Дальнее зарубежье 04.03.2023 21:00

Партия американских боевых машин Stryker для Украины прибыла в Германию

Партия из 90 боевых машин Stryker, которые США направили на Украину, прибыла в Германию, откуда поедут на фронт, видео публикует украинское издание "Страна.ua".

В публикации говорится, что главным предназначением Stryker является транспортировка пехоты на линию огня и уничтожение бронированной техники противника. Отмечается, что Stryker "по мощи недотягивает до танка, но сильнее бронетранспортера".

Ранее в январе Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму $2,5 млрд, в нем значились помимо бронетранспортеров Stryker системы ПВО Avenger, боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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