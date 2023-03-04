МВД Азербайджана: один из преступников, совершивших вооруженное нападение в гипермаркете в Баку, задержан, второй – ликвидирован

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) сообщило, что задержан один из преступников, совершивших вооруженный налет в гипермаркете Bravо в Хатаинском районе Баку, второй преступник был ликвидирован.

Как отмечают азербайджанские СМИ со ссылкой на МВД, второй налетчик был ликвидирован, когда оказывал вооруженное сопротивление органам полиции.

Как сообщалось ранее, 4 марта днем двое вооруженных лиц совершили нападение на инкассаторов в гипермаркете Bravо в Хатаинском районе Баку. В результате инцидента ими был тяжело ранен сотрудник ОАО "Коммерческий банк Unibank" Самир Шейдаев, а охранявший его сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов, погиб.

Следственным Управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7, (покушение с целью убийства двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, (убийство группой лиц с целью грабежа), 181.3.2 (разбой с целью присвоения имущества в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

Р.Ахмедов