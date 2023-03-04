Лондон поставит Киеву 28 Challenger вместо 14

Великобритания решила увеличить количество танков Challenger 2, отправляемых на Украину - вместо 14 единиц Лондон поставит 28, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Что касается танков, то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского достигнута договоренность, что это количество вырастет вдвое»,— сказал Пристайко в интервью украинской службе «Радио Свобода».

Он добавил, что Великобритания также увеличила объем поставок самоходных гаубиц AS-90 - вместо 30 обещанных Украина получит 33 единицы.

Р.Ахмедов