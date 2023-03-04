Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана, в ходе которой обсуждалась возможность восстановления договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Как сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ, иранская сторона согласилась допустить МАГАТЭ к проверке и мониторингу ядерных объектов.

Иран предоставил доступ к трем ядерным объектам. Дальнейшие условия сотрудничества стороны обсудят на встрече в Тегеране, которая пройдет в ближайшее время. Ее дата не уточняется.

На пресс-конференции по итогам встречи Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Он заверил, что стороны достигли «явного улучшения» взаимоотношений по этому вопросу.