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Регион 04.03.2023 23:44

Глава МАГАТЭ договорился с Ираном о мониторинге ядерных объектов страны

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с правительством Ирана, в ходе которой обсуждалась возможность восстановления договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Как сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ, иранская сторона согласилась допустить МАГАТЭ к проверке и мониторингу ядерных объектов.

Иран предоставил доступ к трем ядерным объектам. Дальнейшие условия сотрудничества стороны обсудят на встрече в Тегеране, которая пройдет в ближайшее время. Ее дата не уточняется.

На пресс-конференции по итогам встречи Гросси подтвердил готовность Ирана установить камеры и другое оборудование для мониторинга ядерных объектов. Он заверил, что стороны достигли «явного улучшения» взаимоотношений по этому вопросу.

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Тэги: МАГАТЭ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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