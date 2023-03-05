Премьер Латвии назвал отправку истребителей Украине вопросом времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что западные партнеры должен передать Украине боевые самолеты, если она в них нуждается.
«Поставка боевых самолетов — это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители», - сказал Кариньш в интервью Der Spiegel.
По его словам, Рига передала бы Киеву танки и боевые самолеты, если бы они у нее были.
Кариньш добавил, что европейские страны стремятся к миру. «Но единственный путь к миру лежит через победу Украины. И для этого ей нужно наше оружие», - подчеркнул премьер Латвии.
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