Трамп по результатам опроса опережает остальных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп в субботнем опросе на Консервативной конференции политических действий (CPAC) с большим отрывом обошел своих соперников-республиканцев, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года, сообщило издание The Hill.
По данным опросов, Трамп набрал 62%, в то время как его, вероятно, ближайшего соперника Рона Десантиса поддержали лишь 20%. Бизнесмен Перри Джонсон, который на этой неделе выдвинул свою кандидатуру на пост главы Белого дома, заработал всего 5%.
"Результаты не особенно удивительны; бывший президент занимал первое место в каждом из предыдущих пяти опросов CPAC, которые оценивают президентские предпочтения участников конференции", - отмечает газета.
Она напоминает, что Трамп победил в прошлогоднем опросе общественного мнения CPAC в Орландо, штат Флорида, с поддержкой 59%, Десантис набрал тогда 28%.
Телеканал CNN пишет, что "Трамп является явным (...) фаворитом на победу в номинации республиканцев на пост президента в следующем году".
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