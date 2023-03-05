Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Катар

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Глава МИД примет участие в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен в качестве партнера-донора.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Байрамова на высоком уровне.
В.Алиев
АЖД с 18 марта запускает скорый поезд Баку-Габала-Баку
Торговля между Евросоюзом и РФ продолжает сокращаться
МВД Азербайджана: один из преступников, совершивших вооруженное нападение в гипермаркете в Баку, задержан, второй – ликвидирован
Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
В Иране жители вышли на протесты из-за отравления девочек в школах
Генсек ООН призвал развитые страны выделить часть нацдохода на страны 3-го мира
Противостояние Польши и Германии подрывает поставки оружия Украине
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна