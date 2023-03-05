Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Катар

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Глава МИД примет участие в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен в качестве партнера-донора. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи Байрамова на высоком уровне. В.Алиев

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