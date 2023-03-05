Премьер Госсовета КНР заявил, что Китай будет неуклонно вести борьбу против независимости Тайваня

В 2023 году Китай продолжит решительно бороться против "независимости Тайваня", заявил в докладе на открывшейся в воскресенье сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы продолжим решительную борьбу против так называемой "независимости Тайваня", будем содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины", - сказал он.

Ли Кэцян отметил, что центральное правительство будет по-прежнему прилагать усилия к обеспечению успешного развития и процветания Гонконга и Макао.