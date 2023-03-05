Генсек ООН призвал развитые страны выделить часть нацдохода на страны 3-го мира

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что развитые страны могли бы выделить часть валового национального дохода на наименее развитые государства. Об этом Гуттериш сказал в ходе открытия конференции по вопросу развития наименее развитых стран в Катаре, сообщается на сайте ООН.
"Настало время, чтобы развитые государства выполнили свое обязательство по предоставлению наименее развитым странам 0,15-0,20% их валового национального дохода на помощь в целях развития", - отметил он.
По словам генсека ООН, наименее развитые государства находятся в затруднительном положении среди нарастающей волны кризиса, а также неопределенности, климатического хаоса и глубокой глобальной несправедливости.
"Они не успевают за молниеносными технологическими изменениями", - считает Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН считает, что развивающимся странам нужна "революционная" поддержка в трех ключевых областях: "от искоренения нищеты до продуктов питания, здоровья, чистой воды и санитарии".
Он указал, что в ООН по-прежнему ставят цель получить поддержку государств-членов Организации Объединенных Наций в пользу необходимости предоставлять не менее $500 млрд ежегодно развивающимся государствам.
В.Алиев
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