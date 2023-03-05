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Регион 05.03.2023 15:26

В Иране жители вышли на протесты из-за отравления девочек в школах

В Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестным токсическим веществом, пишет Reuters.

Отмечается, что девочки жалуются на тошноту и головные боли. Среди пострадавших уже несколько сотен человек, а случаи отравления зафиксировали в 30 школах в 10 из 31 провинции Ирана.

В.Алиев

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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