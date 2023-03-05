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Карабах 05.03.2023 14:28

Баку обвиняет Ереван в военной провокации в Карабахе, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило о военной провокации, совершенной Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно находится российский миротворческий контингент, по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Утром 5 марта в целях проверки полученной информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки", - сообщает Минобороны.

При этом ведомство отмечает, что противником был открыт огонь, "в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые".

"Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов трехсторонней Декларации должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. Также напоминаем, что единственная дорога, которая может быть использована между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения - это дорога Ханкенди-Лачин", - подчеркивает Минобороны.

Ведомство отмечает, сегодняшний инцидент еще раз показывает, что "Азербайджану необходимо установить соответствующий контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин-Ханкенди".

"Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжением Арменией политики агрессии и террора в отношении Азербайджана. Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в заявлении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПРОВОКАЦИЯ


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