Азербайджан требует немедленного вывода армянских военных из Карабаха и считает важным установления КПП на границе с Арменией - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением относительно провокационных действий Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Баку требует незамедлительного вывода всех армянских военных из Карабаха.
"Подобные акты агрессии и провокации демонстрируют, что Армения не отказалась от своей оккупационной политики в отношении Азербайджана, что взгляды Армении на мирную повестку дня не что иное, как лицемерие, и что Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе. Эти действия еще раз доказывают необходимость применения погранично контрольно-пропускного режима между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении МИД.
При этом ведомство отмечает, что с целью предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения трехсторонней заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, Армении и РФ - ИФ), прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию, а также немедленного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана.
"Вся ответственность за обострение ситуации в регионе ложится на Армению", - подчеркивается МИД Азербайджана.
А.Азизов
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