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Дальнее зарубежье 05.03.2023 17:38

В НАТО заявили, что Молдове пора сделать выбор между Россией и Европой

Для Молдовы сейчас самое время сделать выбор между европейским путем развития и Россией. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в программе Insider Politic на Prima TV.

По его словам, у Кишинева есть шанс "сбежать с периферии Европы". "Сейчас самое время, если они хотят остаться там, это их решение. Но если они хотят идти с нами в Европу, с нами, в демократический и цивилизованный и более благополучный мир, пора делать выбор и им нужно меньше бояться России", - отметил он.

Джоанэ уверен, что в данный момент нет военного риска для Молдовы. Заместитель генсека НАТО также уверен, что против Кишинева сейчас веется "гибридная война в лучшем виде". "В тот момент, когда Молдова сейчас делает решительный шаг в сторону Европы, его пытаются остановить", - отметил он.

Он также назвал президента Молдовы Майю Санду "совершенно выдающимся лидером".

Ранее премьер Молдовы Дорин Речан обвинил Россию в попытках "сбить" Кишинев с европейского курса. Он также заявлял, что Молдова подвергалась гибридным атакам, не уточнив, из какой страны они осуществлялись.

В.Алиев

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Тэги: НАТО, МОЛДОВА, РОССИЯ, ЕВРОПА


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