Байрамов принял участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен в качестве партнера-донора, сообщили в МИД. "Пятая конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), где наша страна представлена как партнер-донор, является возможностью ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В.Алиев

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