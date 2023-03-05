В Азербайджане за сутки выявлено 39 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 721, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 34 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 2 человека.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 129 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 383 человек (+17 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 209 человек.

За сутки медики провели 912 тестов на коронавирус против 1415 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 532 тыс. 345 теста на COVID-19.

В.Алиев