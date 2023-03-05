В Азербайджане за сутки выявлено 39 случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 39 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 721, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 34 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умерло 2 человека.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 129 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 383 человек (+17 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 209 человек.
За сутки медики провели 912 тестов на коронавирус против 1415 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 532 тыс. 345 теста на COVID-19.
В.Алиев
В результате провокации Армении погибли азербайджанские военнослужащие
Спецпредставитель ЕС прибыл в Азербайджан
Байрамов принял участие в открытии Конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре
АЖД с 18 марта запускает скорый поезд Баку-Габала-Баку
Торговля между Евросоюзом и РФ продолжает сокращаться
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Россия обходит санкции через третьи страны, например, Турцию, ОАЭ и Казахстан
Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана
В НАТО заявили, что Молдове пора сделать выбор между Россией и Европой
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Глава McKinsey провел мастер-класс в Бакинской высшей школе нефти SOCAR
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна