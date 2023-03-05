Спецпредставитель ЕС прибыл в Азербайджан

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. Об этом он написал в своем Twitter аккаунте. "Надеемся на предметные встречи с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене", - написал Клаар в твиттере. В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».