Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Внешняя политика 05.03.2023 18:55

Спецпредставитель ЕС прибыл в Азербайджан

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Азербайджан.

Об этом он написал в своем Twitter аккаунте.

"Надеемся на предметные встречи с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене", - написал Клаар в твиттере.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, КЛААР, ВИЗИТ


Похожие новости


Алиев и Мишель обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Алиев и Мишель провели встречу в Мюнхене Байрамов и Йоханнессон обсудили сотрудничество Баку и Брюсселя и ситуацию на Южном Кавказе Будапешт приветствует планы Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году – глава МИД Венгрии Страны ЕС в январе-сентябре 2022г потратили около 10 млрд евро на закупку газа в Азербайджане Проект прокладки электрокабеля по дну Черного моря сблизит ЕС и страны Южного Кавказа - фон дер Ляйен Байрамов отправился в Бельгию для участия во встрече глав МИД стран ЕС и Восточного партнерства Турция может помочь Азербайджану и Армении нормализовать отношения - Клаар Байрамов и Клаар обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана Азербайджан и Армения должны продолжать переговорный процесс ради безопасности всего региона - ЕС

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az