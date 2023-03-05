Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана

Сотрудники полиции приехали в резиденцию бывшего пакистанского премьера и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана с целью его ареста. Об этом сообщает газета Dawn.

По информации издания, силовики приехали в резиденцию политика в городе Лахор, чтобы "взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных заседаниях". Однако из-за того, что Хан был "недоступен", полиция Исламабада, столицы Пакистана, покинула резиденцию политика.

В сентябре Верховный суд Исламабада принял решение предъявить обвинение бывшему премьер-министру Имрану Хану по делу о неуважении к суду.

До этого полиция Пакистана выдвинула обвинения против Хана по делу о нарушении закона о борьбе с терроризмом.

В.Алиев