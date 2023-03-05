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Дальнее зарубежье 05.03.2023 19:55

Полиция не смогла арестовать экс-премьера Пакистана

Сотрудники полиции приехали в резиденцию бывшего пакистанского премьера и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана с целью его ареста. Об этом сообщает газета Dawn.

По информации издания, силовики приехали в резиденцию политика в городе Лахор, чтобы "взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных заседаниях". Однако из-за того, что Хан был "недоступен", полиция Исламабада, столицы Пакистана, покинула резиденцию политика.

В сентябре Верховный суд Исламабада принял решение предъявить обвинение бывшему премьер-министру Имрану Хану по делу о неуважении к суду.

До этого полиция Пакистана выдвинула обвинения против Хана по делу о нарушении закона о борьбе с терроризмом.

В.Алиев

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Тэги: ПАКИСТАН, ПОЛИЦИЯ, АРЕСТ, ЭКС/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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