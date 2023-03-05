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Оборона 05.03.2023 20:43

В результате провокации Армении погибли азербайджанские военнослужащие

В результате провокации Армении погибли военнослужащие ВС Азербайджана.

Информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана.

"В результате провокации со стороны незаконных армянских формирований утром 5 марта были убиты военнослужащие Азербайджанской Армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглы и Гусейнов Эшгин Джамиль оглы", - говорится в сообщении.

Руководство Минобороны выразило глубочайшие соболезнования родным погибших военнослужащих.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ПОГИБШИЕ, МИНОБОРОНЫ


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