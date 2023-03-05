В результате провокации Армении погибли азербайджанские военнослужащие

В результате провокации Армении погибли военнослужащие ВС Азербайджана. Информацию об этом распространило Минобороны Азербайджана. "В результате провокации со стороны незаконных армянских формирований утром 5 марта были убиты военнослужащие Азербайджанской Армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглы и Гусейнов Эшгин Джамиль оглы", - говорится в сообщении. Руководство Минобороны выразило глубочайшие соболезнования родным погибших военнослужащих. В.Алиев

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