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Дальнее зарубежье 05.03.2023 21:17

Россия обходит санкции через третьи страны, например, Турцию, ОАЭ и Казахстан

Просто введение санкций по отношению к России, осуществляющей агрессию против Украины, недостаточно, нужны более действенные механизмы, следует из материала Bloomberg.

Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и стран G-7, чтобы обеспечить собственное военное производство полупроводниками и другими технологиями. "Российский импорт в основном вернулся к уровню довоенного 2020 года, и анализ данных о торговле свидетельствует о том, что передовые микросхемы и интегральные схемы, изготовленные в ЕС и других союзных странах, доставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан", - говорится в статье Bloomberg.

В некоторых случаях экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях в Украине, фактически вырос с нуля до миллионов долларов. Так, Казахстан в 2022 году экспортировала в Россию передовых полупроводников на сумму $3,7 млн по сравнению с $12 тыс. за год до начала войны.

С 2017 по 2021 год Россия ежегодно закупала в ЕС, США, Японии и Великобритании передовых чипов и интегральных схем на сумму в среднем $163 млн, в 2022 году – около $60 млн.

Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других экономик в Восточной Европе и Центральной Азии помогли компенсировать дефицит. В то же время поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичный объем.

"Подобные закономерности прослеживаются в сотнях категорий продуктов, но это особенно остро, когда речь идет об усовершенствованных чипах и интегральных схемах, которые можно использовать в военных целях", - сказал дипломат, на которого ссылается издание.

Поскольку полномасштабная война России в Украине продолжается уже второй год, ЕС и его союзники все больше сосредотачиваются на сворачивании любых лазеек обхода санкций. Но отслеживание отправлений - это непростой процесс. Покупатели иногда используют сложные корпоративные механизмы и модели распределения, чтобы скрыть конечный пункт назначения своих товаров. Непрозрачности могут добавить неполные документы, а также так называемые перевалочные пункты, где товары перемещаются между транспортными средствами или меняются.

"Просто подписать новые санкции недостаточно", - сказал Даниэль Таннебаум, руководитель глобальной практики борьбы с финансовыми преступлениями в консалтинговой фирме Oliver Wyman. "Правительствам сейчас нужны механизмы принуждения", - отмечает он.

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ОБХОД


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