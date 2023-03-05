Германия направила на помощь Украине 14 млрд евро

На помощь Украине в 2022 году Германия выделила 14 млрд евол, сообщил канцлер Олаф Шольц.

По его словам, это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе.

«Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это», - сказал Шольц в интервью телеканалу CNN.