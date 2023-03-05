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Дальнее зарубежье 05.03.2023 23:25

Германия направила на помощь Украине 14 млрд евро

На помощь Украине в 2022 году Германия выделила 14 млрд евол, сообщил канцлер Олаф Шольц.

По его словам, это сделало ФРГ крупнейшим донором помощи Киеву в континентальной Европе.

«Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году, и мы продолжим делать это», - сказал Шольц в интервью телеканалу CNN.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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