Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Дальнее зарубежье 06.03.2023 09:05

Разработки двигателя гарантируют запуск различных спутников, заявляют в Пхеньяне

Разработка Северной Кореей двигателя большой тяги для ракеты-носителя обеспечила КНДР "надежную гарантию" запуска различных спутников на орбиту, сообщает агентство ЦТАК в понедельник.

"(...) Достигнут полный успех в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, таким образом создана надежная гарантия запуска разных спутников на соответствующие орбиты", - заявил в интервью агентству заместитель начальника государственного управления по освоению космоса Пак Ген Су.

Он отметил, что Север применил свои технологии космической науки в различных областях, включая сельское хозяйство, рыбный промысел, гидрометеорологическое наблюдение, связь, изыскание ресурсов, землеустройство и предотвращение стихийных бедствий.

Есть предположения, что Север, вероятно, выведет военный спутник-шпион на орбиту к апрелю.

18 декабря Пхеньян запустил транспортное средство, перевозившее "пробный образец" спутника, на своем полигоне Тончанг-ри во время "заключительного этапа" испытаний по разработке военного разведывательного спутника. В тот же день страна обнародовала план вывода военного спутника-шпиона на орбиту к апрелю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КНДР, КОСМОС, СПУТНИК, ЗАПУСК


Похожие новости


КНДР вошла в десятку стран "космического клуба" - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az