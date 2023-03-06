Нефть дешевеет после роста на минувшей неделе

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:11 составляет $85,07 за баррель, что на $0,76 (0,89%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,08 (1,3%), до $85,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,96 за баррель, что на $0,72 (0,9%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт повысился в цене на $1,52 (1,9%), до $79,68 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 3,6%, WTI - на 4,4%.

Цены на нефть на минувшей неделе поддержал оптимизм по поводу восстановления экономики Китая, а также некоторое ослабление курса доллара.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц и составило 592, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок упало до минимума с сентября прошлого года.