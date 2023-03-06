Власти КНР ждут роста экономики страны на 5% в 2023 г.

Правительство Китая ожидает, что темпы роста экономики страны в текущем году составят около 5%, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Многие экономисты ожидали, что цель будет более амбициозной, отмечает Bloomberg. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования, пишет агентство.
Цель роста ВВП на 5% стоит рассматривать как минимум, а фактический подъем экономики может оказаться сильнее, написал главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй.
С ним согласны аналитики швейцарского банка UBS, которые повысили свой прогноз роста китайской экономики на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 4,9%. Оценка роста в 2024 году была повышена до 5,2% с 4,8%.
Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост ВВП КНР на 5,3% в текущем году и на 5% в следующем.
Алиев и министр экономразвития Венгрии обсудили экономическое сотрудничество Баку и Будапешта
Алиев и Боно обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорам по мирному договору
В Дагестане завершили I этап модернизации автомобильного пункта пропуска на границе с Азербайджаном
Азербайджан разрешил еще 10 компаниям РФ поставки продукции животноводства
Говорить о победе над инфляцией в еврозоне пока слишком рано - Лагард
В Азербайджане за сутки выявлено 39 случаев COVID-19
МВД Азербайджана: один из преступников, совершивших вооруженное нападение в гипермаркете в Баку, задержан, второй – ликвидирован
Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Определились клиенты, которым Kapital Bank погасит кредит
Держатели карты Birbank заработали в феврале 4,4 млн манатов кешбэка
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна