Армянские военные обстреляли из минометов позиции ВС Азербайджана на границе и в Карабахе

Армянские военные с 15:00 5 марта до 03:10 6 марта 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Ашагы Шорджа, Азизли, Зяркенд, Йухары Загалы Басаркечярского района и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергали обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении города Шуша (Карабахский экономический район).

«Подразделениями армии Азербайджана приняты ответные меры», - подчеркивает оборонное ведомство.

Х.Насирзаде