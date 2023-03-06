Советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе начал с Азербайджана турне по странам Южного Кавказа

Старший советник государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюис Боно прибыл в Баку, начав турне по странам Южного Кавказа с Азербайджана, сообщило в понедельник посольство Соединенных Штатов в Баку.
«Посольство в Баку приветствует старшего советника по переговорам на Кавказе Льюиса Боно в Азербайджане», - говорится в сообщении диппредставительства.
В ходе визита в Баку Боно проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими азербайджанскими официальными представителями.
«Боно находится в Баку для продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», - заявили в посольстве США в Баку.
Ранее спикер Госдепа Нед Прайс сообщал, что на этой неделе Боно посетит Баку, Ереван и Тбилиси, где планирует встретиться с высшим руководством трех стран, «чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии».
По его словам, это первый визит в регион Боно, который позволит продолжить диалог, который состоялся между госсекретарем США, лидерами Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля текущего года.
Как сообщалось, место старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе оставалось вакантным после того, как в начале января текущего года данный пост покинул Филип Рикер, назначенный на эту должность в августе 2022 года. О назначении Льюиса Боно своим старшим советником по переговорам на Кавказе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил 1 февраля 2023 года.
Р.Керимов
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