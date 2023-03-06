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Макроэкономика 06.03.2023 11:13

Говорить о победе над инфляцией в еврозоне пока слишком рано - Лагард

Базовая инфляция в еврозоне останется высокой в ближайшее время, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать ставки для снижения темпов роста потребительских цен, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

"Мы добиваемся прогресса, но нам все еще предстоит немало работы, - сказала Лагард в интервью испанскому изданию El Correo. - Пока экономика демонстрирует устойчивость, показатели занятости хорошие, а безработица находится на минимальном уровне в истории".

Как сообщалось, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% с январских 8,6%, тогда как в октябре прошлого года показатель достигал рекордных 10,6%. Тем временем индекс CPI Core, не включающий цены на продукты питания и энергоносители, обновил исторический максимум и вырос на 5,6%.

Объявлять победу над инфляцией в еврозоне пока слишком рано, отметила Лагард, добавив, что Центробанк "очень, очень вероятно" повысит ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании, которое состоится 16 марта.

За последний год ЕЦБ повысил ставки на 3 процентных пункта. Рынок ожидает, что ключевая ставка по депозитам достигнет 4% в текущем году по сравнению с 2,5% сейчас. Рекордного значения ставка достигала в 2001 году - 3,75%.

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Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, СТАВКИ, ЛАГАРД


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