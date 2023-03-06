Президент Латвии совершит визит в Азербайджан

Президент Латвии Эгил Левитс 8-9 марта посетит с официальным визитом Азербайджан, сообщает канцелярия главы Латвии.
По информации, в рамках визита намечены переговоры Левитса с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых главы государств обсудят двусторонние отношения, диалог Европейского союза и Азербайджана, вопросы европейской безопасности и развития каналов поставок альтернативных источников энергии для Европы.
Кроме этого, Левитс примет участие в X Глобальном Бакинском форуме.
Р.Керимов
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