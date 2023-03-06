Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана «BB-«, прогноз «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Узбекистана отражает, с одной стороны, низкий уровень госдолга и высокие темпы роста по сравнению со странами с рейтингом уровня "ВВ", а с другой - большую зависимость от цен на сырье, высокую инфляцию и структурную слабость в терминах низкого ВВП на душу населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Узбекистана проводит важные структурные экономические реформы, такие как приватизация государственных предприятий и банков, оптимизация структуры правительства, а также сокращение объемов льготного кредитования с целью стимулирования конкуренции в экономике.

Fitch отмечает, что экономика Узбекистана выросла на 5,7% по итогам 2022 года благодаря увеличению объема денежных переводов, которое способствовало росту потребления населения. Также экономическому подъему содействовал уверенный рост экспорта и повышение госрасходов с целью парирования инфляционных шоков.

Агентство прогнозирует, что экономика Узбекистана в 2023-2024 годах будет расти в среднем на 5,4% в год. Ожидается, что отношение госдолга к ВВП в 2023-2024 годах стабилизируется в среднем на уровне 36,4% и останется ниже медианы для стран с рейтингом "ВВ" (55% ВВП).

Агентство отмечает, что среднегодовая инфляция в 2022 году составила 11,3%, а к концу 2024 года этот показатель снизится до 9%.

ВВП Узбекистана в 2022 году вырос на 5,7% против 7,4% по итогам 2021 года.

В начале 2023 года ЦБ Узбекистана прогнозировал на текущий год рост ВВП в пределах 4,5-5%, инфляцию 8,5-9,5%.