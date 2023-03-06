Азербайджан разрешил еще 10 компаниям РФ поставки продукции животноводства

Азербайджан разрешил еще 10 российским компаниям поставки продукции животноводства на свой рынок.

«Агентство продовольственной безопасности Азербайджана на основании представленных Россельхознадзором гарантий соответствия предприятий нормативным требованиям республики предоставило право экспорта еще 10 российским предприятиям по производству и хранению животноводческой продукции, а также кормов и кормовых добавок», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

В настоящее время право на экспорт в Азербайджан имеют более 1190 российских компаний.

«Россельхознадзор продолжает работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Азербайджан», - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов