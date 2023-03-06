Девять полицейских погибли в результате взрыва фургона в Пакистане

Как минимум девять полицейских погибли и 13 пострадали в результате взрыва полицейского фургона в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщает в понедельник пакистанский портал Dawn.
"Полицейский фургон возвращался из Сиби в Кветту, когда рядом с транспортным средством произошел взрыв на мосту Камбри", - заявили в полиции.
В полиции также сообщили, что, по предварительным данным, взрыв был вызван нападением смертника, однако точный характер нападения можно будет установить только после завершения расследования.
На место происшествия прибыли отряды разминирования и сотрудники служб безопасности, пострадавшие были доставлены в больницу. Район оцеплен, ведутся поисковые работы.
На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.
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