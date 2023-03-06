Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.03 $/bbl +/- WTI 79.68 +1.52 Brent 85.83 +1.08

Дальнее зарубежье 06.03.2023 12:07

Девять полицейских погибли в результате взрыва фургона в Пакистане

Как минимум девять полицейских погибли и 13 пострадали в результате взрыва полицейского фургона в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщает в понедельник пакистанский портал Dawn.

"Полицейский фургон возвращался из Сиби в Кветту, когда рядом с транспортным средством произошел взрыв на мосту Камбри", - заявили в полиции.

В полиции также сообщили, что, по предварительным данным, взрыв был вызван нападением смертника, однако точный характер нападения можно будет установить только после завершения расследования.

На место происшествия прибыли отряды разминирования и сотрудники служб безопасности, пострадавшие были доставлены в больницу. Район оцеплен, ведутся поисковые работы.

На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90 Более 110 человек пострадали, 8 погибли при взрыве в пакистанской школе Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ 25 человек погибли при взрыве на северо-западе Пакистана - СМИ Семь человек погибли и 15 пострадали в результате теракта в Пакистане Три человека погибли в результате взрыва в Пакистане 11 человек погибли при теракте на юго-западе Пакистана В Пакистане прогремел взрыв, 10 человек погибли, пострадал вице-спикер парламента В Пакистане не менее шести человек стали жертвами атаки смертника Взрыв на северо-западе Пакистана привел к гибели пяти человек, 40 ранены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az